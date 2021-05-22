Роберт Гарсия считает, что противостояние Тейлора и Рамиреса перерастет в трилогию
Тейлор: «Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом»
Британец собирается нанести американцу первое поражение
22 мая 20:30
Джош Тейлор / фото - Getty Images
Чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (17-0, 13 KO) заявляет о готовности разделить ринг с Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 KО), как только расправится с Хосе Рамиресом (26-0, 17 KO), сообщает портал theathletic.com.
«Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом. Трудно не думать о том, какие перспективы откроются после этого боя, потому что победитель откроет двери к очень большим боям. Так что да, этот момент очень воодушевляет, но приходится отодвигать это на задний план, потому что в предстоящую субботу нас ждет очень серьезное испытание».
Боб Арум заявил, что победитель поединка Тейлор – Рамирес сможет провести бой против Теренса Кроуфорда.
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