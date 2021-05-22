Тейлор: «Я не буду пытаться нокаутировать Рамиреса»

Чемпион WBA и IBF успешно вложился в вес

Джош Тейлор / фото - Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (17-0, 13 КО) поделился своим планом на объединительный бой с Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО), признавшись, что не будет гнаться за тем, чтобы нокаутировать противника. Цитирует Тейлора портал BoxingScene.

«Я не думаю, что мне нужно обязательно нокаутировать Рамиреса. Я просто уверен, что переиграю его. Во время поединка я заставлю Хосе промахиваться и выглядеть глупо. Я буду действовать так, чтобы после финального гонга не было никаких вопросов относительно победителя. Так что нет, я не буду пытаться нокаутировать Рамиреса».

Напомним, Тейлор и Рамирес показали одинаковый вес накануне боя.

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.