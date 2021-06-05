Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Тим Цзю: «Чарло знает, кто я такой. Мы тут в Австралии вырубаем их, как делал мой отец»
Австралиец дал жесткую ответку лидеру среднего дивизиона
11:16
Тим Цзю / Фото - fightsports.tvАвстралийский проспект среднего дивизиона Тим Цзю (18-0, 14 КО) ответил на недавнее заявление чемпиона WBA/WBC/IBF Джермелла Чарло (34-1, 18 КО).
26-летний боксер убежден, что их поединок в скором будущем состоится.
Цитирует Цзю Boxingscene.
«Однажды я стану обязательным претендентом, и у него не будет выбора, кроме как со мной встретиться. Такие они, американские ребята, любят поболтать. Но мы тут в Австралии вырубаем их, как делал мой отец. Чарло знает, кто я такой. Он в курсе, и это уже лучше, чем если бы он обо мне не знал».
Ранее сообщалось, что промоутер Цзю готов заплатить $10 млн за поединок своего подопечного с любым из чемпионов мира.
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