Тим Цзю: «Кастаньо выиграл у Чарло, но стилистически он идеально мне подходит»

Австралиец готов подраться с аргентинцем в любой момент





Тим Цзю / Фото: Fox

Перспективный австралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (19-0, 15 КО) заявил, что чемпион мира по версии WBO аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 KO) выиграл бой с обладателем поясов WBO, IBF и WBA Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO). Слова боксера приводит портал boxingscene.com.



«Думаю, что Кастаньо выиграл, но сейчас этот бой уже в прошлом. Я знаю, что мой стиль позволит его побить. Как я уже говорил, я готов драться с ним, когда он будет готов. Я верю, что остановлю Кастаньо, поскольку стилистически он идеально мне подходит. По поводу Чарло, то я не знаю, увидим ли мы его снова в первом среднем весе. Есть большой риск его поражения. Возможно, ему лучше уйти из дивизиона».

Напомним, ранее судьи украли у Кастаньо победу над Чарло, несмотря на статистический перевес аргентинца.