Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»
Тим Цзю: «Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – те парни, за которыми я иду»
Австралийский средневес жаждет завоевать титул чемпиона мира
10:57
Тим Цзю и Стив Спарк / Фото - abc.net.auАвстралийский проспект первого среднего веса Тим Цзю (19-0, 15 КО) который накануне защитил пояс WBO Global, победив Стива Спарка (12-2, 11 КО), рассказал о своих дальнейших планах.
Цитирует Цзю Boxing Scene.
«С Зерафой все кончено. У него была возможность провести бой со мной. Лиам Смит, Курбанов и Дэнни Гарсия – это те парни, за которыми я иду».
Менеджер Цзю, Глен Дженнингс, перечислил имена возможных оппонентов своего подопечного.
«Это будет боец из топ-10. Вполне возможно, что это будет бывший чемпион мира. Прямо сейчас в нашем списке есть Лиам Смит из Великобритании, Дэнни Гарсия и Тони Харрисон из США».
Накануне бывший чемпион мира Лиам Смит (29-3-1, 16 КО) ответил на вызов со стороны австралийского проспекта.
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