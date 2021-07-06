Цзю и Спарк сделали вес накануне поединка
Тим Цзю: «Предстоящий поединок может стать моим последним в Ньюкасле или даже в Австралии»
Австралийский средневес – о предстоящем поединке со Спарком
21:44
Тим Цзю / Фото - foxsports.com.auАвстралийский проспект первого среднего дивизиона Тим Цзю (18-0, 14 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Стива Спарка (12-1, 11 КО).
Цитирует Тима Boxing Scene.
«Болельщики здесь замечательные. Мы дрались с Джеффом Хорном на стадионе в Ньюкасле. Толпа была в 10 раз более зажигательной. Предстоящий поединок может стать моим последним в Ньюкасле или даже в Австралии. Я определенно хочу сделать что-то особенное. У нас была отличная подготовка за последние 10-12 недель. Я хочу уничтожить этого парня. Кого бы они ни поставили передо мной, моя цель – погубить моего противника».
Напомним, изначально Цзю-младший должен был подраться против Майкла Зерафы (28-4, 17 КО), однако тот снялся с боя. Цзю-младший все еще рассчитывает провести поединок с ним.
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