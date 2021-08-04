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Томми Фьюри: «Я украду шоу у Джейка Пола»

Британец прокомментировал свой предстоящий дебют в США
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 11:20
Томми Фьюри: «Я украду шоу у Джейка Пола»
Томми Фьюри / фото - fightnews.info

Перспективный британский полутяжеловес Томми Фьюри прокомментировал свой предстоящий дебют в США. По словам Томми, он намерен быстро разобраться со своим соперником, бойцом ММА Энтони Тейлором, а после этого бросить вызов видеоблогеру Джейку Полу, который в главном событии этого же вечера бокса встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли.

Фьюри цитирует портал ringtv.com:

«Это большое шоу и я очень счастлив участвовать в нем. Теперь у меня появилась возможность проявить себя перед новой аудиторией. Я хочу произвести впечатление на американских болельщиков и этим сделать свое имя еще популярней. Еще маленьким мальчиком я наблюдал за своим старшим братом Тайсоном, во время пресс-конференций и в ринге, теперь пришла моя очередь. Теперь я в центре внимания.

Я здесь, чтобы украсть шоу у Джейка Пола. Я уберу с дороги своего соперника, а затем выбью все дерьмо с Джейка. Если у меня получится уничтожить своего оппонента за 10 секунд, я непременно сделаю это. Потому что это боевой вид спорта, и я не собираюсь возиться. У меня нет сомнений, что Джейк Пол будет продолжать убегать от меня, но у него есть возможность встретиться со мной.

Я уверен, что буду выглядеть в ринге лучше по сравнению с Джейком Полом, потому что он не боец, он ютубер. Я собираюсь показать разницу между бойцом ММА и профессиональным боксером».

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) уверен, что его младший брат Томми досрочно победит видеоблогера Джейка Пола, если выйдет с ним в ринг.

Рене Тер Велде
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Теги

Томми Фьюри Джейк Пол Тайрон Вудли

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