Тони Йока может стать следующим соперником Джойса

24 июля британец вернется в ринг боем против Такама

Тони Йока / фото - Getty Images

Проспект супертяжелого веса Тони Йока (9-0, 7 КО) может стать соперником Джо Джойса (12-0, 11 КО). Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум во время беседы со Sky Sports.

«В Великобританию могут приехать такие парни, как Тони Йока. Возможно, чтобы сразиться с Джо Джойсом».

В следующем поединке британец подерется против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Поединок запланирован на 24 июля.

Отметим, на Олимпиаде в Рио Йока одержал победу над Джойсом раздельным решением судей.

Джо ранее дал прогноз на титульный бой Александра Усика (18-0, 13 КО).