Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 3
Футбол (6 событий из 13) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Рига - Мальме 1:1 Окончен
20:00 Шериф - Теута 1:0 Окончен
21:00 Приштина - Ференцварош 1:3 Окончен
22:00 Шэмрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Окончен
22:30 Шахтер Солигорск - Лудогорец 0:1 Окончен
23:00 Валюр - Динамо Загреб 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 69) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Маккаби Хайфа 2:0 Окончен
20:00 Нефтчи - Динамо Тбилиси 2:1 Окончен
21:00 Легия Варшава - Бодо/Глимт 1:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
16:15 Катерина Козлова - Ана Богдан 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 46) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
12:00 Ангелина Калинина - Бернарда Пера -:- Запланирован

Тони Йока может стать следующим соперником Джойса

24 июля британец вернется в ринг боем против Такама
Бокс Профессиональный бокс
20:42
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Тони Йока / фото - Getty Images

Проспект супертяжелого веса Тони Йока (9-0, 7 КО) может стать соперником Джо Джойса (12-0, 11 КО). Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум во время беседы со Sky Sports.

«В Великобританию могут приехать такие парни, как Тони Йока. Возможно, чтобы сразиться с Джо Джойсом».

В следующем поединке британец подерется против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Поединок запланирован на 24 июля.

Отметим, на Олимпиаде в Рио Йока одержал победу над Джойсом раздельным решением судей.

Джо ранее дал прогноз на титульный бой Александра Усика (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джо Джойс Тони Йока Боб Арум

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джойс: «Усик - отличный боксер, и он даст Джошуа тяжелый бой»
Джойс: «Усик - отличный боксер, и он даст Джошуа тяжелый бой»
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Такам: «Не думаю, что Джойс достаточно опытен, чтобы одолеть кого-то, вроде меня»
Такам: «Не думаю, что Джойс достаточно опытен, чтобы одолеть кого-то, вроде меня»
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 16:38
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Менеджер Джойса: «Джошуа нокаутирует Усика»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 13:45
Джойс: «Уайт жестче, чем думают люди»
Джойс: «Уайт жестче, чем думают люди»
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 16:14
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 11:57
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 09:58
1

Новости: Бокс

Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Профессиональный бокс
21:41
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Профессиональный бокс
20:42
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Профессиональный бокс
19:33
Такам: «Усик не хотел проводить поединок со мной»
Такам: «Усик не хотел проводить поединок со мной»
Профессиональный бокс
18:50
На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
На кону позорное тату. Проигравший в бою Пола и Вудли должен будет нанести на тело признание в любви
Профессиональный бокс
18:45
Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»
Такам: «История между мной и Джошуа еще не окончена»
Профессиональный бокс
18:16
Городничев: «За два раунда спаррингов с Кличко Гассиев не попал ни одного удара»
Городничев: «За два раунда спаррингов с Кличко Гассиев не попал ни одного удара»
Профессиональный бокс
17:50
Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Профессиональный бокс
17:45
От ребенка до мужчины. Промоутер показал рост Усика
От ребенка до мужчины. Промоутер показал рост Усика
Профессиональный бокс
17:19
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости