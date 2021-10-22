Бывший тренер Владимира Кличко уверен в досрочной победе Ломаченко над Комми
Топ легковесов от Али Башира – с Ломаченко, но без Лопеса
Абсолютный чемпион легкого веса не удостоился признания от специалиста
14:56
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank
Известный американский тренер Джеймс Али Башир рассказал, кого считает лучшими бойцами легкого веса, а также поделился прогнозом на бой абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса
(16-0, 12 KO) с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO):
Лопес нокаутирует Камбососа. Он сделает это за 6-7 раундов. Теофимо Лопес – хороший панчер, и он немного умеет боксировать. Я думаю, что он, вероятно, сможет нокаутировать Камбососа.
Лучшие легковесы в мире? Ломаченко и Джервонта Дэвис. Я выберу двух этих бойцов. Да, «Танк» и Ломаченко.
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