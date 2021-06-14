Фьюри: «Арум знал, что я не заплачу Уайлдеру ни единого цента отступных»
Top Rank анонсировала поединок Фьюри – Уайлдер
15 июня состоится пресс-конференция и дуэль взглядов боксеров
16:47
Уайлдер и Фьюри / Фото: USATSI
Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала третий поединок чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO)
Завтра, 15 июня, состоится пресс-конференция, на которой супертяжеловесы впервые встретятся после 16-месячного перерыва и проведут дуэль взглядов.
Напомним, что «Цыганский король» думает, что Александр Усик (18-0, 13 KO) может огорчить обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
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