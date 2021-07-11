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Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»

Эдвардс считает, что украинец побаивался пропустить удар американца
Бокс Профессиональный бокс
17:26
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Американский топ-тренер Стивен Эдвардс поделился мнением с boxingscene.com о поединке экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):

Этот реванш может быть неким повторением истории боя между Бернардом Хопкинсом и Джерменом Тейлором. То есть Хопкинс однозначно лучше в плане бокса, но выйти на удобную дистанцию у него все никак не получалось.

Ломаченко может говорить что угодно. Но скорость, резкость и мощь Лопеса его очень даже беспокоили. Он слишком долго приспосабливался к нему. Не сомневаюсь, что травмированное плечо беспокоило. Но и Теофимо был напористым, злым и мощным. Лома беспокоился, чтобы не прозевать удар.

Напомним, что вскоре может состояться реванш Ломы и Лопеса, хотя команда Теофимо рассматривает и поединок с Девином Хэйни (26-0, 15 KO).

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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