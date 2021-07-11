Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Американский топ-тренер Стивен Эдвардс поделился мнением с boxingscene.com о поединке экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):



Ломаченко может говорить что угодно. Но скорость, резкость и мощь Лопеса его очень даже беспокоили. Он слишком долго приспосабливался к нему. Не сомневаюсь, что травмированное плечо беспокоило. Но и Теофимо был напористым, злым и мощным. Лома беспокоился, чтобы не прозевать удар.