«Я покажу вам «старика». Экс-соперник Ломаченко показал отличную форму перед возвращением в ринг
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Эдвардс считает, что украинец побаивался пропустить удар американца
17:26
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank
Американский топ-тренер Стивен Эдвардс поделился мнением с boxingscene.com о поединке экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
Этот реванш может быть неким повторением истории боя между Бернардом Хопкинсом и Джерменом Тейлором. То есть Хопкинс однозначно лучше в плане бокса, но выйти на удобную дистанцию у него все никак не получалось.
Ломаченко может говорить что угодно. Но скорость, резкость и мощь Лопеса его очень даже беспокоили. Он слишком долго приспосабливался к нему. Не сомневаюсь, что травмированное плечо беспокоило. Но и Теофимо был напористым, злым и мощным. Лома беспокоился, чтобы не прозевать удар.
Напомним, что вскоре может состояться реванш Ломы и Лопеса, хотя команда Теофимо рассматривает и поединок с Девином Хэйни (26-0, 15 KO).
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