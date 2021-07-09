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«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика

Украинец набрал вес перед боем с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
20:43
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика Мнение
Александр Усик / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

До боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком остается все меньше времени. Проведение поединка запланировано на 25-е сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Чем меньше времени до проведения боя – тем больше его вероятность, несмотря на продолжающиеся разговоры о том, что Джошуа может освободить свой титул. Тем более, что сами боксеры уже вовсю готовятся конкретно к этому бою, подстраиваясь друг под друга.

Один из главных вопросов, который будет мучить экспертов и болельщиков до самого боя – это размеры Александра Усика. Не проходит и дня, чтобы не появился чей-то комментарий по поводу того, что украинцу не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа. Эти замечания не лишены логики, но и сам Усик все это прекрасно знает.

Фото - facebook.com/Alexanderusyk

Сами британцы вспоминают, что еще по любителям Усик боксировал в супертяжах, но все же тогда был несколько меньше, чем нужно, чтобы побеждать топовых боксеров сейчас.

Поединок против Дерека Чисоры был первым для Усика в Великобритании в супертяжелом весе, и он как раз и заставил многих говорить о «маленьком» Александре. Да, украинец как всегда был подвижен, но даже неповоротливый Дерек оказал ему большое сопротивление как раз за счет габаритов.

«Полагаю, он может избить всех, кроме двух монстров – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Чтобы побить кого-то вроде Фьюри, ему действительно нужно очень серьезно усложнить жизнь», – фразы вроде этой постоянно повторяет даже «фанат» Усика Тони Белью.

Однако в одной из последних публикацийв Instagram Усик закрыл рот всем критикам. Да, там он действительно огромен, а журналисты британских изданий торопливо начали искать старые фотографии украинца, чтобы сравнить. И когда нашли – были повергнуты в шок. Разница действительно впечатляющая.

«Он недавно показал, что весит 230 фунтов (104,3 кг), – пишет TalkSPORT. – Судя по его последней фотографии с тренировки, трансформация его увеличенного тела завершена».

Похоже, Усик действительно стал «есть больше макарошек», как и обещал перед переходом в супертяжи. Британцы уже напуганы и ждут, что украинец сохранит ту же подвижность и скорость при более крупных габаритах. С таким Усиком у Джошуа действительно могут возникнуть проблемы.

Александр Черненко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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