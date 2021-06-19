Траут: «Чарло однозначно лучше Головкина»

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Остин Траут считает, что обладатель титула WBC в среднем дивизионе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) превосходит чемпиона IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

Слова Тратуа приводит портал boxing247.com:

Деметриус Андраде обладает полным набором навыком, действительно так и есть. Он становится сильнее. Я не знаю, такой же ли он сильный, как Чарло, но у него тоже однозначно есть мощь. У них получился бы хороший бой. Стиль Деметриуса может создать проблемы любому, особенно если он будет драться активнее.

Я сомневаюсь, что видел Андраде потрясенным, но я также считаю Чарло мощным. Я ставлю Джермалла на вершину среднего веса. Но Андраде мастеровитее, чем все они. Я считаю, что в плане мощи Чарло сильнее Головкина».