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Траут: «Чарло однозначно лучше Головкина»

Бывший чемпион мира считает, что американец превосходит GGG
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Траут: «Чарло однозначно лучше Головкина»
Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Остин Траут считает, что обладатель титула WBC в среднем дивизионе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) превосходит чемпиона IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).

Слова Тратуа приводит портал boxing247.com:

«Чарло однозначно лучше Головкина. Я знаю, что он говорит: «Дайте мне GGG прямо сейчас». Мы хотим увидеть этот бой. Я думаю, что он определенно лучше Головкина.

Деметриус Андраде обладает полным набором навыком, действительно так и есть. Он становится сильнее. Я не знаю, такой же ли он сильный, как Чарло, но у него тоже однозначно есть мощь. У них получился бы хороший бой. Стиль Деметриуса может создать проблемы любому, особенно если он будет драться активнее.

Я сомневаюсь, что видел Андраде потрясенным, но я также считаю Чарло мощным. Я ставлю Джермалла на вершину среднего веса. Но Андраде мастеровитее, чем все они. Я считаю, что в плане мощи Чарло сильнее Головкина».

Джермалл Чарло высказался о поединке против Геннадия Головкина.

Рене Тер Велде
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Теги

Джермалл Чарло Геннадий Головкин Остин Траут

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