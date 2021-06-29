Барриос: «Для меня было большой честью разделить ринг с Дэвисом»
Тренер Барриоса: «Марио показал, как побить Дэвиса»
Верджил Хантер считает, что его подопечный смог подобрать ключи к американскому нокаутеру
12:50
Фото: fightmag.com
Верджил Хантер, тренер экс-чемпиона первого полусреднего веса (до 63.5 кг), американца Марио Барриоса (26-1, 17 КО), считает, что его подопечный смог подобрать ключи к звездному нокаутеру Джервонте Дэвису (25-0, 23 КО), несмотря на поражение, сообщает boxingnews24.com:
«Марио показал хороший бой, и я горжусь им. Какое-то время он удерживал преимущество, но затем ставки возросли. Думаю, его основной проблемой стала скорость. Все было хорошо ровно до того момента, как «Танк» пошел вперед. И Марио позволил ему это сделать.
Марио удалось продемонстрировать уязвимость Дэвиса. Думаю, что это готовый план для кого-то уровнем повыше. Дэвин [Хэйни] мог бы дать ему хороший бой. Как и Райан Гарсия с Теофимо Лопесом».
Марио Барриос поделился эмоциями после поражения в поединке со своим звездным соотечественником Джервонтой Дэвисом.