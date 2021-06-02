«Я же только учусь быть хорошим боксером». Бетербиев возглавил рейтинг полутяжеловесов
Тренер Брауна: «Хотим, чтобы Бетербиев был следующим»
Американец намерен быть в своей лучшей форме к концу 2021 году
20:37
Маркус Браун / фото - NY
Тренер топового боксера полутяжелого дивизина Маркуса Брауна (24-1, 16 КО) Гэри Старк заявил в интервью Boxing Scene, что до конца 2021 года они рассчитывают подраться за чемпионский пояс. Соперника американцы выбрали самого серьезного.
«Наша команда говорит о Бетербиеве, поскольку мы являемся претендентами для него по линии WBC. Мы хотим, чтобы этот бой стал следующим и сейчас ждем, что скажет Эл Хэймон.
Да, этот парень - монстр, но на кону стоит титул чемпиона, поэтому мы должны хорошенько поработать и выставить лучшую версию Маркуса. Надеюсь, Top Rank понимают, что у них есть претендент, и они обязаны следовать правилам организации».
Артур Беребиев (16-0, 16 КО) ранее возглавил рейтинг полутяжеловесов.
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