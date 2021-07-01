Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
Тренер американского боксера Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО) Келвин Форд высказался о бое подопечного против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Наставник считает, что сейчас «Танк» является более приоритетным соперником, чем украинец. Слова Форда приводит ES News.
«Мы были уверены, что этот бой состоится еще до пандемии. Но команда Ломаченко облажалась. Они долго изучали вопрос, тянули время и приняли неправильное решение. Угадайте, у кого сейчас чемпионские пояса, а кто остался с носом?
«Зачем нам драться с Ломаченко? Когда нас интересовал этот бой, они нам отказали. Они даже не озвучили представителям СМИ, что от нас поступило конкретное предложение. Они даже не упомянули о нас. Вот в чем правда. Так что изучайте сперва всю подноготную вопроса. Факт в том, что это мы хотели драться. А они тупо включили заднюю. Они что-то там продолжают вякать на «Танка»? Спрашивают, кто он такой? Сейчас он — та самая дойная корова. А вы кто?».
Флойд Мейвезер ранее поделился мыслями о будущем Джервонты.