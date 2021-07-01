Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»

Джервонта Дэвис / фото - PBC

Тренер американского боксера Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО) Келвин Форд высказался о бое подопечного против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Наставник считает, что сейчас «Танк» является более приоритетным соперником, чем украинец. Слова Форда приводит ES News.

«Зачем нам драться с Ломаченко? Когда нас интересовал этот бой, они нам отказали. Они даже не озвучили представителям СМИ, что от нас поступило конкретное предложение. Они даже не упомянули о нас. Вот в чем правда. Так что изучайте сперва всю подноготную вопроса. Факт в том, что это мы хотели драться. А они тупо включили заднюю. Они что-то там продолжают вякать на «Танка»? Спрашивают, кто он такой? Сейчас он — та самая дойная корова. А вы кто?».