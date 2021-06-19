Тренер Джермалла Чарло поделился планом на бой с Монтиэлем

Ронни Шилдс рассказал, как его подопечный будет проводить поединок с претендентом из Мексики

Джермалл Чарло / фото - heavy.com

Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (31-0, 22 КО), рассказал, как его подопечный будет проводить поединок с претендентом из Мексики Хуаном Монтиэлем (22-4-2, 22 КО).

Цитирует Шилдса boxinginsider.com:

«Я знаю, что Джермалл может драться любым способом, но мы должны оставаться умными. У Чарло, бесспорно, лучший джеб в боксе на данный момент и в этом бою мы должны использовать его. Также не нужно терять голову, если он попадет в перестрелку. Я понимаю, что невозможно предугадать по какому сценарию пойдет поединок, но всегда нужно следовать плану, тем более что мы рассматривали разные варианта развития событий. Мы будем сдерживать соперника на дистанции прямыми ударами, а при сближении пробивать апперкоты».

Хуан Монтиэль высказался о подготовке к бою против чемпиона WBC Джермалла Чарло. За трансляцией поединка следите 20 июня на портале XSPORT, начиная с 05:00.