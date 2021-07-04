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Тренер Кроуфорда: «Порубим всех в полусреднем весе»

Брайан Макинтайр сделал громкое заявление
Бокс Профессиональный бокс
17:26
Тренер Кроуфорда: «Порубим всех в полусреднем весе»
Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Брайан Макинтайр, тренер чемпиона мира WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), сделал заявление о возвращении своего подопечного в ринг, которое состоится 23 октября против Хосе Сепеды (34-2-2, 26 КО):

«Теренс вернется с удвоенной силой и заряженным. Так что все вы, мазафаки, берегитесь».

По мнению «Бо-Мака», чемпион WBA Йорденис Угас (26-4, 12 КО) был бы для его подопечного отличным соперником:

«Если его положат к нам на разделочную доску, то мы его порубим. Его и всех остальных в 66,7 кг».

Кроуфорд выступает в полусреднем весе с 2018 года, однако его оппозиция вызывает вопросы. Самым ожидаемым для него является поединок против Эррола Спенса, однако тот предпочел подраться с легендарным Мэнни Пакьяо.

Также интересный вариант для Теренса – бой с «абсолютом» категорией ниже Джошем Тейлором, который ранее выразил готовность провести подобный поединок.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теренс Кроуфорд

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