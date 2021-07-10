Митрофанов: «С Ломаченко очень сложно в спаррингах»
Тренер Митрофанова: «У нас достаточно большое количество спарринг-партнеров»
Вадим Казанин – о подготовке украинца к поединку с Бабатунде
11:59
Дмитрий Митрофанов / Фото - mixsport.proТренер чемпиона WBO Oriental в среднем дивизионе Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО), Вадим Казанин, в интервью пресс-службе K2 Promotions поведал о подготовке своего подопечного к поединку с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).
«Подготовка проходит хорошо. У нас достаточно большое количество спарринг-партнеров. Тот объем работы, который запланировали, выполняем. Понятно, что Дмитрий сейчас подходит к нужному весу, и некоторые нагрузки ему даются нелегко, но все хорошо».
Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
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