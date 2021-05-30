Тренер: «На сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса»
Известный украинский тренер Сергей Ватаманюк, работающий с супертяжловесом Александром Захожим (14-0, 10 КО), поделился своими впечатлениями от последнего боя Девина Хэйни (26-0, 15 КО), в котором он победил Хорхе Линареса (47-6, 29 КО).
Специалист остался доволен поединком, а также дал прогноз на возможный бой Хэйни с лидером дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Мне понравился поединок Хэйни – Линарес. Понравилось как боксировал Линарес в своем возрасте, с таким количеством боев, как у него, он выглядел очень хорошо. Хэйни действовал осторожно, через переднюю руку, именно передняя рука и принесла ему победу.
Думаю, что на сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса. Что касается, возможности поединка Хэйни – Лопес, все решится после боя Лопес – Камбосос.
Я считаю, идеальный вариант для Теофимо это встретится с Джошем Тейлором – два абсолютных чемпиона мира встретятся между собой в другой весовой категории».
Напомним, Лопес также высказался о поединке Хэйни с Линаресом.
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