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Тренер: «На сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса»

Сергей Ватаманюк поделился своими впечатлениями от боя Хэйни – Линарес
Бокс Профессиональный бокс
20:54
Тренер: «На сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса»
Дэвин Хэйни / фото - Bleacher Report

Известный украинский тренер Сергей Ватаманюк, работающий с супертяжловесом Александром Захожим (14-0, 10 КО), поделился своими впечатлениями от последнего боя Девина Хэйни (26-0, 15 КО), в котором он победил Хорхе Линареса (47-6, 29 КО).

Специалист остался доволен поединком, а также дал прогноз на возможный бой Хэйни с лидером дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

«Мне понравился поединок Хэйни – Линарес. Понравилось как боксировал Линарес в своем возрасте, с таким количеством боев, как у него, он выглядел очень хорошо. Хэйни действовал осторожно, через переднюю руку, именно передняя рука и принесла ему победу.

Думаю, что на сегодняшний день Хэйни не сможет победить Лопеса. Что касается, возможности поединка Хэйни – Лопес, все решится после боя Лопес – Камбосос.

Я считаю, идеальный вариант для Теофимо это встретится с Джошем Тейлором – два абсолютных чемпиона мира встретятся между собой в другой весовой категории».

Напомним, Лопес также высказался о поединке Хэйни с Линаресом.

Михаил Рыбак
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Теги

Теофимо Лопес Девин Хэйни Хорхе Линарес

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