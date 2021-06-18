Спенс: «В Top Rank относятся к Теренсу, как к своей собственности»
Тренер Пакьяо: «Мэнни быстрее и мощнее Спенса. Бой закончится досрочно»
Форчун уверен, что поединок будет интереснее, чем Фьюри – Уайлдер
18:47
Пакьяо и Спенс / фото - Fightnews
Один из тренеров легендарного боксера Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Джастин Форчун прокомментировал предстоящ0ий бой филиппинца против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). В комментарии ESNews наставник рассказал, за счет чего 42-летний «Пакмен» может победить американца.
«Это отличный поединок. Спенс очень крутой боец, но Пакьяо на совершенно другом уровне. Пакьяо – это зверь иной породы. Спенс очень и очень хорош. Но я не думаю, что он также силен, как и Пакьяо. Да, у него есть физическая сила, но не такая, как у Мэнни. И я уверен, он уж уступает Мэнни в скорости. Мэнни до сих пор невероятно быстр.
Бой завершится досрочно. Пакьяо возьмет тоннажем ударов, свирепостью, скоростью и мощью. Эррол не упадет, но его ждет жестокое избиение. Он от души наестся ударов. Пакьяо уже бывал раньше в подобных ситуациях. Это самый крупный поединок года. Он даже переплюнет третий бой Уайлдера и Фьюри».
Ранее Флойд Мейвезер высказался о бое своего возрастного коллеги.
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