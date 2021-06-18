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Тренер Пакьяо: «Мэнни быстрее и мощнее Спенса. Бой закончится досрочно»

Форчун уверен, что поединок будет интереснее, чем Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
18:47
Тренер Пакьяо: «Мэнни быстрее и мощнее Спенса. Бой закончится досрочно»
Пакьяо и Спенс / фото - Fightnews

Один из тренеров легендарного боксера Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Джастин Форчун прокомментировал предстоящ0ий бой филиппинца против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). В комментарии ESNews наставник рассказал, за счет чего 42-летний «Пакмен» может победить американца.

«Это отличный поединок. Спенс очень крутой боец, но Пакьяо на совершенно другом уровне. Пакьяо – это зверь иной породы. Спенс очень и очень хорош. Но я не думаю, что он также силен, как и Пакьяо. Да, у него есть физическая сила, но не такая, как у Мэнни. И я уверен, он уж уступает Мэнни в скорости. Мэнни до сих пор невероятно быстр.

Бой завершится досрочно. Пакьяо возьмет тоннажем ударов, свирепостью, скоростью и мощью. Эррол не упадет, но его ждет жестокое избиение. Он от души наестся ударов. Пакьяо уже бывал раньше в подобных ситуациях. Это самый крупный поединок года. Он даже переплюнет третий бой Уайлдера и Фьюри». 

Ранее Флойд Мейвезер высказался о бое своего возрастного коллеги.

Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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