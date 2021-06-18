Тренер Пакьяо: «Мэнни быстрее и мощнее Спенса. Бой закончится досрочно»

Пакьяо и Спенс / фото - Fightnews

Один из тренеров легендарного боксера Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Джастин Форчун прокомментировал предстоящ0ий бой филиппинца против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). В комментарии ESNews наставник рассказал, за счет чего 42-летний «Пакмен» может победить американца.

Бой завершится досрочно. Пакьяо возьмет тоннажем ударов, свирепостью, скоростью и мощью. Эррол не упадет, но его ждет жестокое избиение. Он от души наестся ударов. Пакьяо уже бывал раньше в подобных ситуациях. Это самый крупный поединок года. Он даже переплюнет третий бой Уайлдера и Фьюри».