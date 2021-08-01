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Тренер советует Джейку Полу продолжать нокаутировать бойцов MMA

Фуньес уверен, что блогеру пока не нужно лезть на действующих боксеров

Бокс Профессиональный бокс
17:13
Тренер советует Джейку Полу продолжать нокаутировать бойцов MMA
Джейк Пол / Фото: thedailybeast

Американский специалист Рикки Фуньес заявил YouTube-каналу Behind The Gloves, что видеоблогеру Джейку Полу лучше продолжить нокаутировать бойцов MMA, пока он не повысил свой уровень бокса.

«Брат Логана Пола Джейк пытается добиться поединка с Канело. Не, думаю что Сауль согласится, но Джейк умеет драться.

Давайте вспомним того же Джейка или Логана Пола. Любители бокса или просто обычные люди могут сказать, что он нокаутировал не пойми кого. Но когда ты проспект, боец, о котором все говорят, тебе и нужно так нокаутировать людей. Если ты начинающий боец и при этом не можешь вырубить обычного середнячка, то у тебя будут проблемы с карьерой.

Джейк нокаутирует этих бойцов MMA. Они хотят стать профессиональными боксерами? - Пускай. Нокаутируй их, вырубай и дальше, остановись лучше сам, а потом оппозиция будет серьезнее».

Напомним, 29 августа Джейк проведет поединок против экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Карен Агабекян
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