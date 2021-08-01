Тренер советует Джейку Полу продолжать нокаутировать бойцов MMA

Джейк Пол / Фото: thedailybeast

Американский специалист Рикки Фуньес заявил YouTube-каналу Behind The Gloves, что видеоблогеру Джейку Полу лучше продолжить нокаутировать бойцов MMA, пока он не повысил свой уровень бокса.

Давайте вспомним того же Джейка или Логана Пола. Любители бокса или просто обычные люди могут сказать, что он нокаутировал не пойми кого. Но когда ты проспект, боец, о котором все говорят, тебе и нужно так нокаутировать людей. Если ты начинающий боец и при этом не можешь вырубить обычного середнячка, то у тебя будут проблемы с карьерой.

Джейк нокаутирует этих бойцов MMA. Они хотят стать профессиональными боксерами? - Пускай. Нокаутируй их, вырубай и дальше, остановись лучше сам, а потом оппозиция будет серьезнее».