Пакьяо: «Не могу поверить, чего мне удалось достичь»
Тренер Спенса оценил форму 42-летнего Пакьяо
Джеймс не собирается недооценивать ветерана
26 июля 15:26
Мэнни Пакьяо / фото - Rappler
Тренер чемпиона мира по версиям WBC/IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО) Деррик Джеймс поделился ожиданиями от боя подопечного против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Боксеры встретятся на ринге 21 августа и наставник уверен, что ветеран будет в надлежащей форме. Слова Джеймса приводит Fighthypeю
«Пакьяо по-прежнему крут, у него все еще есть его фирменные углы атаки, есть все то, что делает его великим. Мэнни выйдет в ринг не для того, чтобы проиграть, он выйдет туда со словами: «Я могу побить этого парня, и я покажу вам это».
Экс-соперник филиппинца Кит Турман (29-1, 22 КО) уверен, что «Пак-мен» стал медленнее.
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