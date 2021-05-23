Тренер Тейлора оценил его выступление против Рамиреса

Первый нокдаун не был сюрпризом для Бена Дэвисона

Джош Тейлор / фото - Getty Images

Бен Дэвисон, тренер нового абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), высказался в послематчевом интервью о его выступлении против доселе небитого американца Хосе Рамиреса (26-1-0, 17 KO).

По словам Дэвисона, именно их план на бой позволил Тейлору оформить на свой счет первый нокдаун.

«Да, Джошу нравится драться, но на этот раз именно дисциплина была ключом к победе. Как я и говорил, мы попытаемся использовать агрессию Хосе против него. Потому что он всегда стремится навязать противостояние. Вот почему Джош потряс его и оформил первый нокдаун».

Хосе Рамирес прокомментировал свое поражение от британца Джоша Тейлора.