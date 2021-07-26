Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»
Тренер Тейлора рассказал о дальнейших планах абсолютного чемпиона
Британец повредил руку в поединке за пояса полусреднего веса
26 июля 20:16
Джош Тейлор / Фото: Las Vega review-journal
Тренер абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) Бен Дэвисон рассказал в интервью Youtube каналу BT SPORT Boxing о планах своего подопечного:
Это был прекрасный опыт – помочь Джошу достигнуть одну из его целей. Это было феноменально. Все было против нас. Мы поехали в США, но болельщикам перелет не разрешили. В итоге, нас поддерживало лишь 10 или 15 бешеных шотландцев, но Тейлор справился.
Это моя страсть. Мне нравится помогать какому-либо бойцу достигать своих целей и неважно, стал ли благодаря этому Джош Тейлор абсолютным чемпионом мира, либо кто-то из нашего зала выиграл титул чемпиона Южной Англии, для меня это одинаково приятно. Посмотрим, что будет дальше у Тейлора. У него была травма руки и поэтому, надо дождаться заключения о том, нужна ли операция. Будем надеяться, что нет, а потом посмотрим на доступные предложения.
Напомним, что Тейлор настаивает на реванше Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).
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