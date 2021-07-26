Тренер Тейлора рассказал о дальнейших планах абсолютного чемпиона

Джош Тейлор / Фото: Las Vega review-journal

Тренер абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) Бен Дэвисон рассказал в интервью Youtube каналу BT SPORT Boxing о планах своего подопечного:



Это моя страсть. Мне нравится помогать какому-либо бойцу достигать своих целей и неважно, стал ли благодаря этому Джош Тейлор абсолютным чемпионом мира, либо кто-то из нашего зала выиграл титул чемпиона Южной Англии, для меня это одинаково приятно. Посмотрим, что будет дальше у Тейлора. У него была травма руки и поэтому, надо дождаться заключения о том, нужна ли операция. Будем надеяться, что нет, а потом посмотрим на доступные предложения.