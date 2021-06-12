Арум: «В этот раз Фьюри посадит Уайлдера на задницу еще быстрее, чем в их прошлом поединке»
Тренер Уайлдера: «Фьюри ждет очень плохая ночь»
Малик Скотт уверен в победе своего подопечного над чемпионом WBC
13:45
Деонтей Уайлдер / Фото - badlefthookТренер американского экс-чемпиона супертяжелого дивизиона Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), Малик Скотт, уверен в своем подопечном в преддверии третьего поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Цитирует Скотта boxingscene.com.
«После поражения Фьюри, он практически сразу сказал мне, что теперь я его тренер. Мы с первого дня понимали, что нужно внести коррективы и реализовать некоторые вещи. Сейчас все отлично, потому что одна из важнейших вещей в боксе – это связь между бойцом и его тренером. Учитывая все это: мой менталитет, мой опыт, мое мышление, наши взаимоотношения, его обучаемость, я могу сказать, что это будет плохая, очень плохая ночь для Фьюри».
Предварительная дата и место поединка боксеров – 24 июля, Лас-Вегас (штат Невада, США).
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