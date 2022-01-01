Тренер Уайлдера: «Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году»

Александр Усик / фото - Getty Images

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), в интервью порталу BoxingNewsOnline рассказал о перспективах действующего лидера хэвивейта, украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

Стиль, в котором сейчас дерется Фьюри, сработает на Усика и позволит ему выиграть эту битву. Если кто-то и может побить Александра, так это маленький Фьюри, Тайсон времен боя с Владимиром Кличко. Но этот новый Фьюри подходит Александру. Не удивляйтесь, если Усик станет абсолютным чемпионом мира и победит Фьюри в следующем году.

Фьюри победил Деонтея Уайлдера после 11 раундов рубки. Он не мастер нокаутов. Как Фьюри справится с ударами Усика, когда поймет, что этот парень бьет тяжелее, чем он ожидал? Как закончится их бой? Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Усик его побьет. Для меня это почти ожидаемо».