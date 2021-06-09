Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Тренер Усика: «Джошуа в междусобойчике побаивается Сашу»
Литвинчук высказался о подготовке украинца
11:30
Усик и Джошуа / фото - Fighttime
Тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук высказался о бое подопечного против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наставник вспомнил о противостоянии боксеров в любителях и прокомментировал шансы украинца.
«Давайте по-честному: Джошуа громко заявил о себе в любителях, но он там падал. Саша с ним в одно время боксировал. Потом он с этими ребятами дрался, с которыми Энтони боксировал и падал по любителям. У них была Всемирная серия бокса, Саша пробовал себя в тяжелом весе там. Я вам честно говорю, в междусобойчике он побаивается Саню.
Саша – это темная лошадка, способная на нечто в ринге. И Сашу это очень сильно мотивирует, он чувствует страх человека. Вы не представляете, как он его чувствует. Он пользуется этим. У Саши очень правильное окружение – и друзья, и семья. Я вам скажу, Анатолий Николаевич Ломаченко – сумасшедший психолог. Он может найти правильные слова и замотивировать».
Ранее Литвинчук поделился деталями функциональной подготовки.