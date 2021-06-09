Тренер Усика: «Джошуа в междусобойчике побаивается Сашу»

Усик и Джошуа / фото - Fighttime

Тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук высказался о бое подопечного против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наставник вспомнил о противостоянии боксеров в любителях и прокомментировал шансы украинца.

Саша – это темная лошадка, способная на нечто в ринге. И Сашу это очень сильно мотивирует, он чувствует страх человека. Вы не представляете, как он его чувствует. Он пользуется этим. У Саши очень правильное окружение – и друзья, и семья. Я вам скажу, Анатолий Николаевич Ломаченко – сумасшедший психолог. Он может найти правильные слова и замотивировать».