Тренер Усика: «Когда Ломаченко реально включился, он просто разорвал Лопеса»

Валентин Литвинчук / фото - Kiss FM

Валентин Литвинчук, тренер по физической подготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), поделился своими впечатлениями от последнего боя Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), в котором украинец проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Вот этим тактическим ходом Вася дал прецедент для того, чтобы его смазали. Вот этой тактикой Василий Батькович им помог. Но мы все видели последние раунды. Когда Вася пошел ва-банк, он его просто растерзал как ребенка.

Мы уже можем теперь говорить: «Блин, ну что же ты раньше не начал?» Я объективно говорю, что нельзя было начинать раньше, потому что можно было порваться на пятом-шестом раунде и вообще не дойти до конца боя».