Тренер Усика: «Когда Ломаченко реально включился, он просто разорвал Лопеса»
Валентин Литвинчук, тренер по физической подготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), поделился своими впечатлениями от последнего боя Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), в котором украинец проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
«Нужно ли было отказываться от боя? Зная Василия Батьковича, насколько он гордый человек, ну как мужчина с таким сердцем может отказаться от боя? Он принял это поражение, вернулся и сейчас будет пытаться вернуть свои пояса, потому что у него цель – стать абсолютным чемпионом мира.
Вот этим тактическим ходом Вася дал прецедент для того, чтобы его смазали. Вот этой тактикой Василий Батькович им помог. Но мы все видели последние раунды. Когда Вася пошел ва-банк, он его просто растерзал как ребенка.
Мы уже можем теперь говорить: «Блин, ну что же ты раньше не начал?» Я объективно говорю, что нельзя было начинать раньше, потому что можно было порваться на пятом-шестом раунде и вообще не дойти до конца боя».
Напомним, Ломаченко следующий бой может провести не против Лопеса, а с Девином Хэйни.