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Тренер Усика – о форме боксера: «Он машина сейчас»

Литвинчук поделился мнением о функциональных тренировках Александра
Бокс Профессиональный бокс
16:18
Тренер Усика – о форме боксера: «Он машина сейчас»
Александр Усик / фото - Fightnews

Один из тренеров бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук рассказал о функциональной подготовке боксера. По словам наставника, украинец находится в великолепной форме.

«Обратите внимание на его форму чисто визуально. Он машина сейчас. За такое короткое время и в таком возрасте так быстро набирать форму – для меня это нонсенс. У нас нет определенной цели, определенной тренировки на что-то одно конкретное. Мы все берем в винегретном стиле - пытаемся одновременно развивать большой объем физических качеств. За такое короткое время Саша сейчас набрал такие обороты - для меня это, конечно, очень странно.

Атлет его уровня должен был проходить всю эту нагрузку и ранее. У него в определенных узких отраслях была хорошая подготовка. Мы знаем, как он бегает – парень бегал марафоны со своим весом. Мы знаем о его дисциплине. Мы знаем о количестве проведенных раундов в ринге - это совсем не 12, а всегда больше.

Вот эта вся прыть и желание пропадает, потому что изо дня в день – рутина, одно и тоже. Сейчас мы всё это убрали в сторону и дали ему что-то новое. В новой связке, в новой последовательности, в новом зале. Саше нужна вот эта подпитка энергией и люди в том числе. Саша любит людей. Когда он тренируется один в закрытом зале – это совершенно другая тема. А здесь, когда все его любят, все с ним общаются, все его рады видеть – точно так же и он приходит с великолепным настроением. У нас ни разу не было плохого настроения на тренировке».

Ранее Усик оставил послание чемпиону мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Антон Кривенко
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Александр Усик Валентин Литвинчук Энтони Джошуа

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