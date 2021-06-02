Тренер Усика – о форме боксера: «Он машина сейчас»

Александр Усик / фото - Fightnews

Один из тренеров бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук рассказал о функциональной подготовке боксера. По словам наставника, украинец находится в великолепной форме.

Атлет его уровня должен был проходить всю эту нагрузку и ранее. У него в определенных узких отраслях была хорошая подготовка. Мы знаем, как он бегает – парень бегал марафоны со своим весом. Мы знаем о его дисциплине. Мы знаем о количестве проведенных раундов в ринге - это совсем не 12, а всегда больше.

Вот эта вся прыть и желание пропадает, потому что изо дня в день – рутина, одно и тоже. Сейчас мы всё это убрали в сторону и дали ему что-то новое. В новой связке, в новой последовательности, в новом зале. Саше нужна вот эта подпитка энергией и люди в том числе. Саша любит людей. Когда он тренируется один в закрытом зале – это совершенно другая тема. А здесь, когда все его любят, все с ним общаются, все его рады видеть – точно так же и он приходит с великолепным настроением. У нас ни разу не было плохого настроения на тренировке».