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Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»

Литвинчук проанализировал действия Василия и Накатани в ринге
Бокс Профессиональный бокс
17:33
Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»
Ломаченко и Накатани / фото - Top Rank

Один из тренеров бывшего чемпиона мира Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук прокомментировал победу Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).

Наставник надеется, что чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) даст реванш украинцу.

«Цель поединка для Василия – возвращение в большой ринг и оценка собственных физически качеств, функциональных способностей плеча после операции.

Поэтому был выбран настоящий боец, боксер, который хорошо себя проявил, человек с большим сердцем, который просто так не проигрывает. Василий прошел этот тест на отлично и не дал ему ни секунды стоять на месте, не проиграл ни единого раунда. Многие могут сказать, что в этом бою японец был очень слабым. Но это у Василия было много оружия, чтобы остановить соперника.

Мы увидели возвращение короля. Теперь, я надеюсь, главный обидчик Василия – Теофимо Лопес победит в своём следующим поединке и как обещал его отец, они проведут реванш».  

Ранее на победу Ломаченко отреагировал скандальный полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Василий Ломаченко Валентин Литвинчук Ломаченко - Накатани

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