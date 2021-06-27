Тренер Усика – о победе Ломаченко: «Мы увидели возвращение короля»

Ломаченко и Накатани / фото - Top Rank

Один из тренеров бывшего чемпиона мира Александра Усика (18-0, 13 КО) Валентин Литвинчук прокомментировал победу Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).

Наставник надеется, что чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) даст реванш украинцу.

Поэтому был выбран настоящий боец, боксер, который хорошо себя проявил, человек с большим сердцем, который просто так не проигрывает. Василий прошел этот тест на отлично и не дал ему ни секунды стоять на месте, не проиграл ни единого раунда. Многие могут сказать, что в этом бою японец был очень слабым. Но это у Василия было много оружия, чтобы остановить соперника.

Мы увидели возвращение короля. Теперь, я надеюсь, главный обидчик Василия – Теофимо Лопес победит в своём следующим поединке и как обещал его отец, они проведут реванш».