Американский промоутер заявил о коррупции из-за решения судей в бою Эстрада – Гонсалес
Третий поединок Гонсалес – Эстрада может состояться 16 октября
Боксеры, вероятнее всего, выйдут в ринг на территории США
09:58
Гонсалес и Эстрада / Фото - boxingjunkie.usatoday.comПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн поведал об организации третьего поединка между экс-чемпионом мира в первом легчайшем дивизионе Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) и обладателем титулов WBC и WBA Хуаном Франсиско Эстрадой (42-3, 28 KO).
Цитирует Хирна Boxing News 24.
«Возможно, бой пройдет 16 октября в Америке».
Напомним, бой, состоявшийся в США 14 марта этого года, прошел все 12 раундов. Эстрада победил раздельным решением судей и взял реванш у Гонсалеса за поражение в 2012 году, когда Роман победил по очкам.
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