Рогава проиграл на старте Олимпиады британцу Кларку
Цотне Рогава рассказал, как проходит финальная стадия подготовки к чемпионату мира
Турнир пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября
20:46
Эксклюзив
Цотне Рогава / Фото: fbu.org.ua
Украинский супертяжеловес Цотне Рогава рассказал XSPORT о последних днях подготовки перед чемпионатом мира в Белграде, Сербия, который пройдет с 24 октября по 6 ноября:
Мы идем на понижение нагрузок – основные тренировки уже позади. Утром даже часа не было тренировки – разминка, прогулка. А вечером в парах постоим, осторожненько.
О поддержке
Помимо моего тренера моя семья: родители, жена, маленький ребенок, друзья. Я с чего в шоке – никогда дома перчатки не надеваю, но сын, когда их видит, знает, что надо их надеть и боксировать. Приятно, что его с детства тянет к такому.
Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио, Япония, Рогава уступил бронзовому призеру Игр. Также Цотне уже успел дебютировать в профессиональном боксе, добыв победу нокаутом.
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