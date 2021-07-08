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«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы

Поединок стоится уже через две недели
Бокс Профессиональный бокс
12:00
«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы
Фото: iDea HUNTR

Стало известно, кто будет судить третий поединок между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшим обладателем этого титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

По информации журналиста Марка Раймонди, рефери в ринге назначен американец Майкл Ортега. Вести подсчет очков после каждого из раундов будут Тим Чэтем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман – все из США.

Бой пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 24 июля.

Фьюри – британец, Уайлдер – американец. Казалось бы, у «Цыганского короля» нет причин для переживаний, ведь его промоутером является влиятельный в Штатах Боб Арум. Однако все мы помним очень сомнительные судейские записки в их первом бою, по итогам которого была зафиксирована ничья. При чем один из судей тогда увидел 115:111 в пользу Уайлдера! Две другие записки – 113:113 и 114:112 (Фьюри).

Напомним, букмекеры считают нынешнего чемпиона безоговорочным фаворитом предстоящего боя. А известный промоутер Эдди Хирн уже даже подыскал ему следующего оппонента. Впрочем, Хирну лучше сконцентрироваться на организации боя Энтони Джошуа – Александр Усик.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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