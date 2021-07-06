Промоутер Тима Цзю: «Мы вели переговоры с Хердом»
Цзю и Спарк сделали вес накануне поединка
Боксеры вернутся в ринг 7 июля
14:42
Тим Цзю и Стив Спарк / фото - Boxing Scene
Австралийский боксер Тим Цзю (18-0, 14 КО) вернется в ринг 7 июля. Соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю станет Стив Спарк (12-1, 11 КО).
Обо боксера накануне вечера бокса уложились в рамки первого среднего веса. Под Цзю весы показали 68,8 килограмм, а соперник превысил вес Тима на 400 грамм.
Напомним, Тим должен был подраться против Майкла Зерафы (28-4, 17 КО), однако тот снялся с боя. Цзю-младший все еще рассчитывает провести поединок с ним.
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