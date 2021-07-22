Бой Цзю и Кастаньо хотят провести до конца года
Цзю в следующем поединке подерется с экс-чемпионом мира
Тима испытают Тони Харрисоном
22 июля 14:19
Тим Цзю / Фото: nine.com.au
Претендент на титул WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (19-0, 15 КО) может провести бой с экс-чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (28-3-1, 21 КО), сообщает портал FOX Sports.
Бой может пройти в сентябре в Австралии.
Харрисон последний раз выходил на ринг в апреле и свел вничью поединок с Брайантом Переллой.
Цзю в последнем поединке нокаутировал в третьем раунде вышедшего на замену Стива Спарка.
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