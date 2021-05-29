Чисора: «Джошуа нокаутирует Усика, но это будет долгая ночь для него»
Туреано Джонсон: «Бой Джошуа – Усик будет повторением первого поединка с Руисом, но Александр выиграет еще и реванш»
Багамский средневес высказался по поводу возможного боя в хэвивейте
13:45
Туреано Джонсон / Фото - boxingsceneИзвестный багамский средневес Туреано Джонсон (20-3, 14 KO) в Twitter заявил, что команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет всячески избегать обязательной защиты против претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 КО).
Джонсон считает, что украинский боксер выиграет у Джошуа и возможном реванше.
«Поверьте, есть люди, которые разбираются в боксе, но хотят сорвать этот бой. Зачем? Потому что они не желают видеть, как Джойса или Энтони снова побеждают. Они боятся этого боя. Это будет повторение первого поединка Джошуа – Руис, но с той разницей, что Усик выиграет еще и реванш. В супертяжелом весе не так много угроз для Усика. Усик более техничен, скорость будет на его стороне».
Ранее сообщалось, что Джошуа может отказаться от титула WBO, чтобы не выходить в ринг с украинским боксером.