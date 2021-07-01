А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом
Турман назвал условие для боя с Кроуфордом
Боксеры могут встретиться осенью
08:01
Кит Турман / фото - Boxing News
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) назвал условие, при котором готов подраться против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Американец не готов вести переговоры с промоутером Бобом Арумом. Слова Турмана приводит Boxing News.
«Мне нравятся хорошие бои и мощные вызовы. Определенно, я заинтересован в поединке с Кроуфордом, но без Боба Арума. Арум не проявляет уважение к бойцам. Если бой будет в октябре или в конце года, то мы можем начинать разговор об этом».
Турман ранее поделился мыслями о Мэнни Пакьяо.
Комментарии 0