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Турман назвал условие для боя с Кроуфордом

Боксеры могут встретиться осенью
Бокс Профессиональный бокс
08:01
Турман назвал условие для боя с Кроуфордом
Кит Турман / фото - Boxing News

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) назвал условие, при котором готов подраться против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Американец не готов вести переговоры с промоутером Бобом Арумом. Слова Турмана приводит Boxing News.

 

 «Мне нравятся хорошие бои и мощные вызовы. Определенно, я заинтересован в поединке с Кроуфордом, но без Боба Арума. Арум не проявляет уважение к бойцам. Если бой будет в октябре или в конце года, то мы можем начинать разговор об этом».

Турман ранее поделился мыслями о Мэнни Пакьяо.

Антон Кривенко
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Теги

Теренс Кроуфорд Кит Турман

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