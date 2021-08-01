Турман не может найти соперника. Готов к бою с Чарло

Для такого поединка Киту придется набрать вес





Кит Турман / Фото: theundefeated.com

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) заявил, что готов подняться в первый средний вес ради поединка с чемпионом мира по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 КО).



«Сложно было бы сказать «нет» поединку за все пояса. Тяжело было бы отказаться от возможности творить историю и стать чемпионом мира в разных весовых категориях. Я здесь из-за любви к боксу. Мне нравится мой послужной список, и я хочу его расширить. Этот поединок привлекает меня в плане улучшения моего послужного списка. При худшем раскладе я потерплю неудачу, а затем вернусь в полусредний вес. У меня всегда было маленькое стремление подняться в первый средний вес, но я думал, что это произойдет в 34-35 лет, а возможно, даже по ходу моей последней главы, после 36 и позже. Так что я никогда не задумывался об этом в первую очередь, но такая возможность была всегда. Здесь слишком много поясов и истории, поэтому я мог бы согласиться на бой с Джермеллом Чарло».

Напомним, ранее планировалось организовать бой Турмана против Шона Портера, но затем Портер получил бой с Теренсом Кроуфордом.