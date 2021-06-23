Турман – о Уайлдере: «Правая рука – настоящий потрошитель, но где остальное?»

Экс-чемпион мира верит, что американец станет лучше

Кит Турман / фото - Ring TV

Экс-чемпион мира в полусредней весовой категории Кит Турман (29-1, 22 КО) поделился мнением о подготовке к бою Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец считает, что на третий поединок его соотечественник выйдет хорошо подготовленным.

«Да, ты выбрасываешь бомбы. Да, ты отправляешь людей спать. Да, твоя правая рука – настоящий потрошитель, но где все остальное? Где работа левой рукой, где джеб, левый хук и удары по корпусу? Где уклоны головой? Сейчас он занимается тем, что пытается расширить свою игру. Очевидно, он не будет пытаться переделывать себя. И это реальность. Ты в силах лишь что-то добавить. И я считаю, что, независимо от результата, он покажет лучшее выступление».

Фьюри ранее раскритиковал нового тренера Уайлдера