Турман: «Пакьяо постарел и стал медленнее»

Экс-соперник филиппинца прокомментировал подготовку Мэнни к Спенсу

Кит Турман / фото - Forbes

Экс-чемпион мира в полусредней весовой категории Кит Турман (29-1, 22 КО) поделился мыслями о подготовке Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) к следующему бою. Двумя годами ранее американец проиграл «Пак-мену» раздельным решением судей. Кит уверен, что филиппинец с тех пор сбавил в скорости.

«Я также с нетерпением жду боя Пакьяо. Мы с командой придем на арену и поглядим на то, как будет смотреться Эррол. Я хочу на него посмотреть. Думаю, он сделает свое дело. Я успел глянуть на работу Пакьяо на лапах, и на этот раз он был немного медленней, не хочу врать. Он постарел и поэтому стал замедляться. Но я все равно надеюсь, что он даст Эрролу хороший бой. Мы все хотим увидеть, как он донесет свой удар».

Пакьяо ранее назвал бой, который изменил его жизнь.