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Турман: «Руки Пакьяо, словно маленькие кирпичи»

Американец вспомнил поражение филиппинцу
Бокс Профессиональный бокс
14:28
Турман: «Руки Пакьяо, словно маленькие кирпичи»
Турман и Пакьяо / фото - AP News

Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) вспомнил поражение Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Американец сравнил удары Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО) и филиппинца. Слова «Пакмена» приводит Boxing Insider.

«Никто не бьет так сильно, как Дэнни Гарсия. Это словно тебя огрели большим кирпичом. Удары Пакьяо словно маленькие кирпичи. Руки Мэнни в бою ощущались тяжелыми, и я думал, что же у него с кулаками… Более плотные кости, какие-то азиатские методы тренировок? Я мог держать его удары, но они вызывали много вопросов.

Затем я заметил, что на нем были старые мексиканские перчатки Reyes. Когда я в начале карьеры нокаутировал всех подряд, то тоже носил такие. Интересно, что чувствовал бы Мэнни, если бы и я был в этих Рейесах? Пак бьет сильно и быстро, но самый тяжелый удар из моих визави был у Дэнни Гарсии».

Филиппинец ранее показал секрет своих ударов.

Недавно стало известно место, где Пакьяо проведет бой против чемпиона мира Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Кит Турман Мэнни Пакьяо Дэнни Гарсия

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