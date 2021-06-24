Турман: «Руки Пакьяо, словно маленькие кирпичи»

Турман и Пакьяо / фото - AP News

Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) вспомнил поражение Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Американец сравнил удары Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО) и филиппинца. Слова «Пакмена» приводит Boxing Insider.

Затем я заметил, что на нем были старые мексиканские перчатки Reyes. Когда я в начале карьеры нокаутировал всех подряд, то тоже носил такие. Интересно, что чувствовал бы Мэнни, если бы и я был в этих Рейесах? Пак бьет сильно и быстро, но самый тяжелый удар из моих визави был у Дэнни Гарсии».