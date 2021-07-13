Спенс: «Пакьяо усыпляет комплиментами, а затем напрыгивает на тебя в ринге»
Турман: «У Спенса есть все необходимое для победы над Пакьяо»
Бывший чемпион мира – о грядущем мегафайте в полусреднем дивизионе
17:44
Кит Турман / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем дивизионом Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
«Думаю, что Спенс сделает свое дело, потому что у него есть все необходимое для победы над Пакьяо. К тому же, стили делают бои».
Как покажет себя Пакьяо, как его неудобные передвижения сработают против левши?
«Мы не видели, чтобы кто-то из них часто встречался с мастеровитыми левшами. Но когда я в последний раз видел Спенса против левши… кажется, это было в бою с Питерсоном, он просто переехал его. Он сделает ставку на основы и на этот раз».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Также на кону этого поединка будет стоять вакантный титул The Ring.
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