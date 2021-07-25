У Беринчика ответили критикам: «Это не пик, мы только туда идем»

Денис Перч рассказал о проделанной работе перед боем с Лобовым





Перч и Беринчик / Фото: Инстаграм

Член команды украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Денис Перч рассказал в Instagram о прошедшем поединке с Артемом Лобовым и подготовке к нему.



«Сделали все так как и планировали. Были дисциплина, системный подход и класс Дениса Беринчика, его индивидуальное мастерство. Всех кто говорили, что он никак не может выйти на свой пик я думаю, что они сейчас схавали и проглотили. И это не пик, мы только туда идем и начали взбираться. Поэтому все легенды, которые хотят на пенсию, звоните мне и у меня для вас есть очень хороший матч. А вообще, была проделана колоссальная работа и теперь время кайфовать».

Напомним, Беринчик показал, что не потерпел никакого ущерба в бою с Лобовым