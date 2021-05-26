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У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом

Эллерби выбирает своему подопечному более слабых оппонентов

Бокс Профессиональный бокс
22:39
У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом
Джервонта Дэвис / Фото: Entrepreneur

Промоутер чемпиона во втором полулегком и легком весах американца Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО) Леонард Эллерби заявил, что им не интересен поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Слова промоутера приводит boxingnews24.com.

«Думаю, что поединок с Барриосом закончится нокаутом. Это точный прогноз. Любой из лидеров легкого веса является отличным бойцом. Но все зависит от предложения. Мы собираемся выложить все карты и идти за самым тяжелым боем.

Я еще не знаю, кто это будет. Какой-то другой клоун (речь о Теофимо Лопесе, - ред.). Сейчас это совершенно другая история».

Напомним, ранее Лопес рассказал, что не будет боксировать с Джошем Тейлором в Англии.

Карен Агабекян
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Джервонта Дэвис Леонард Эллерби Теофимо Лопес

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