У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом

Эллерби выбирает своему подопечному более слабых оппонентов





Джервонта Дэвис / Фото: Entrepreneur

Промоутер чемпиона во втором полулегком и легком весах американца Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО) Леонард Эллерби заявил, что им не интересен поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Слова промоутера приводит boxingnews24.com.



«Думаю, что поединок с Барриосом закончится нокаутом. Это точный прогноз. Любой из лидеров легкого веса является отличным бойцом. Но все зависит от предложения. Мы собираемся выложить все карты и идти за самым тяжелым боем. Я еще не знаю, кто это будет. Какой-то другой клоун (речь о Теофимо Лопесе, - ред.). Сейчас это совершенно другая история».

Напомним, ранее Лопес рассказал, что не будет боксировать с Джошем Тейлором в Англии.