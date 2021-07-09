У Фьюри COVID-19. Бой с Уайлдером должен быть перенесен

Отец чемпиона WBC подтвердил информацию о вспышке коронавируса в лагере

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) сдал положительный тест на COVID-19, сообщает boxingscene.com со ссылкой на собственные источники. Отметим, что еще семь других членов тренировочного лагеря стали положительный тест на коронавирус.



Отец «Цыганского короля» Джон Фьюри рассказал, что причиной вспышки коронавирусной инфекции в команде его сына стал неназванный спарринг-партнер. При этом стало известно, что Фьюри был инфицирован еще в понедельник, однако до общественности данная новость добралась лишь спустя несколько дней.

Я был шокирован. Ты уж точно не хочешь, чтобы нечто такое произошло. Все сорвалось. Очевидно, что вирус занес один из спарринг-партнеров. Он заразил всю команду. Подобные вещи случаются в жизни. Бой должен быть перенесен.

Напомним, что третий поединок Фьюри – Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) должен был пройти в ночь с 24 на 25 июля.