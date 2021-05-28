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У Хэйни четко спросили готов ли он драться с Ломаченко. Чемпион WBC решил не отвечать

Начал говорить, что не заглядывает за спину Хорхе Линаресу
Бокс Профессиональный бокс
15:19
У Хэйни четко спросили готов ли он драться с Ломаченко. Чемпион WBC решил не отвечать
Девин Хэйни / Фото - FIGHTMAG

Как быстро все меняется в боксе. Еще недавно Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) был лишь претендентом на пояс WBC и тогда возмущался нежеланием Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) боксировать с ним.

Американец и его промоутер Эдди Хирн не понимали, зачем украинцу статус франчайзингового чемпиона, они хотели перехватить Ломаченко на пути к бою за статус абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и были искренне недовольны тем, что никак не могли добиться встречи с украинцем.

Но сейчас Хэйни – чемпион мира по версии WBC в легком весе. Он уже успел провести две защиты своего титула и готовится к третьей – против Хорхе Линареса (47-4, 29 КО). Поединок против венесуэльца состоится 29 мая, боксеры уже прошли церемонию взвешивания.

И вот кардинальное изменение Хэйни. Если раньше он откровенно добивался боя против Ломаченко, то сейчас попросту увиливает от вопросов о возможной встрече с украицнем:

Ты хотел бой с Ломаченко, когда он был чемпионом. Ты подерется с Линаресом, он тоже скоро проведет поединок – с Накатани. Если вы оба победите, то каков шанс, что ты дашь ему шанс подраться за пояс WBC?

Я могу обсуждать все бои, которые хотелось бы получить в будущем, но сейчас я сконцентрирован только на Хорхе Линаресе. Я не хочу заглядывать ему за спину – он серьезный вызов. Я хочу легко его пройти, а поэтому должен быть полностью сконцентрирован на этом поединке.

Получив конкретный вопрос Хэйни решил не отвечать по факту, а перешел на другую тему – концентрации на следующем сопернике.

Ломаченко же готовится к своему поединку. Украинец вернется в ринг и попытается закрыть поражение от Лопеса 26 июня. Его соперником станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который не побоялся дать громкое интервью о предстоящем поединке с украинцем, выстреливая громкими цитатами:

Сергей Лукьяненко
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Теги

Девин Хэйни Василий Ломаченко Хорхе Линарес Теофимо Лопес Масайоши Накатани

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