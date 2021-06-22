У Ломаченко сравнили Накатани с наживкой на рыбалке

Большая цель – это Теофимо Лопес





Ваилий Ломаченко / Фото: YouTube

Менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас в документальном фильме RELOADED: Vasiliy Lomachenko сравнил бой против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) с наживкой для Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).



«Ломаченко – это рыбак. Когда ему нужно поймать большую рыбу, то он сначала бросает приманку. В бою с Накатани Ломаченко рыбачит и бросает приманку. Ему не нужен был легкий бой. Ему не нужен поединок для возвращения. Василий хочет показать, где его место».

Напомним, Ломаченко подерется с Накатани в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на XSPORT.ua.