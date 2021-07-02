У Ломаченко замечательный улов на рыбалке. Теперь осталось поймать Лопеса и вернуть свои титулы

Реванш «Хай-Тека» и Теофимо пройдет после боя абсолютного чемпиона с Камбососом

Василий Ломаченко / Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) триумфально вернулся в дивизион. Шикарное выступление в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) оценили не только фанаты «Хай-Тека», а и на портале ESPN – в обновленном рейтинге pound-for-pound Лома поднялся на одну строчку.



Следующим соперником украинца должен стать обидчик Ломаченко – абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO). Правда, когда этот поединок пройдет, пока можно только догадываться. Глава Top Rank Боб Арум уже провел переговоры о реванше Ломы с Лопеса на начало 2022 года. Но до этого американец должен провести еще защиту в поединке с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). Правда, когда он состоится тоже загадка. Поединок переносили уже дважды (последний раз из-за COVID-19 у абсолютного чемпиона), а могут сместить дату и в третий раз.

Ломаченко решил немного отойти от бокса и провести время в излюбленной обстановке – на рыбалке. И украинцу удалось поймать достойного размера рыбу. Хотелось бы, чтобы в профи боксе было также – поймал Лопеса на крючок, и сразу в ринг драться за свои титулы. Жаль, что такое может быть только в мечтах.

Напомним, что промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк считает, что противостояние Ломы с Лопесом растянется на три поединка.