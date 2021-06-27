Шелестюк поздравил Ломаченко с победой
У Ломы будет еще один шанс? Лопес-старший высказался о возможном реванше Теофимо с Ломаченко
Отец абсолютного чемпиона считает, что своим выступлением украинец заслужил поединок
08:20
Лопес и Лопес-старший / Фото: Tom Hogan / Thriller
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший дал комментарий о возможном поединке его сына с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO), который добыл уверенную победу в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
Слова Лопеса-старшего приводит ESPN:
После такого выступления, я думаю, публика хочет увидеть этот бой. И я смогу убедить своего сына снова сразиться с ним.
Комментарии 0